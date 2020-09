Ein teurer Scherz auf Instagram : Schüler muss Polizeieinsatz nach vermeintlicher Amok-Drohung gegen seine Schule bezahlen

Hannover Schule kann nerven. Ein Jugendlicher ließ deshalb über einen Instagram-Account einen Countdown mit dem Namen seiner Schule und „RIP“ (Ruhe in Frieden) ablaufen. Das rief die Polizei auf den Plan. Und der Schüler muss nun die Kosten für den Einsatz bezahlen.

Ein heute 16 Jahre alter Schüler muss voraussichtlich die Kosten für den Polizeieinsatz bezahlen, den er mit anonymen Beiträgen auf der Internet-Plattform Instagram ausgelöst hat. Das Verwaltungsgericht Hannover hat in erster Instanz entschieden, dass der Schüler von der zuständigen Polizeidirektion rechtmäßig zur Erstattung von Polizeikosten in Höhe von 864 Euro herangezogen worden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Polizeidirektion Hannover forderte daraufhin von ihm per Bescheid die durch den Polizeieinsatz entstandenen Kosten in Höhe von 864 Euro. Der Schüler wehrt sich gegen diese Entscheidung und begründet dies damit, dass ihm die möglichen Folgen seines Verhaltens nicht bewusst gewesen seien. Es habe sich bei seinen Beiträgen um einen erkennbaren Scherz gehandelt. Er habe zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Drohungen ausgesprochen oder geplant, glaubhaft eine Straftat vorzutäuschen und dies gegenüber der Schulleitung unverzüglich aufgeklärt, nachdem ihm sein Fehlverhalten bewusst geworden sei.

In Anbetracht des Phänomens von Amokläufen in Bildungseinrichtungen sei deshalb auch bei uneindeutigen Anhaltspunkten für eine bevorstehende Gewalttat an einer Schule die Aufnahme von Ermittlungen geboten, so die Richterin weiter. Die entsprechende Tragweite seines Verhaltens müsse für den Schüler auch in seinem Alter bereits erkennbar gewesen sein. Und zwar selbst dann, wenn er nicht ernstlich mit einem Polizeieinsatz und der Heranziehung zu den entstandenen Kosten gerechnet habe.