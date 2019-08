Haftung nach schwerem Unfall mit Auto : Mann in Sandalen versucht rollendes Auto zu stoppen - Er hat keine Chance

Köln Bei einem Unfall mit einem Auto wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er hatte vergeblich versucht, den rollenden Wagen mit seinem Körper zu stoppen. Das war ein Fehler. Deshalb bekommt er nun von der Autoversicherung weniger Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Am konkreten Unfalltag war die Lebensgefährtin des später schwer verletzten Mannes vor dem gemeinsamen Haus aus ihrem BMW Mini gestiegen. Vor dem Haus wartete der Betroffene. Nachdem sich beide begrüßt hatten, sprachen sie darüber, ob das Fahrzeug an einer anderen Stelle geparkt werden solle. Während dieses Gesprächs bemerkte der Mann, dass sich der Mini in Bewegung setzte und begann, rückwärts die abschüssige Einfahrt hinunterzurollen. Daraufhin lief der an den Füßen mit Sandalen bekleidete Mann hinter das Fahrzeug und versuchte, es dadurch aufzuhalten, dass er mit seinen Händen gegen das Heck des Autos drückte. Das funktionierte nicht. Der Betroffene wurde von dem Fahrzeuggewicht niedergedrückt und kam rücklings zu Fall. Dann wurde er von dem Mini überrollt und über eine Strecke von etwa 20 Metern mitgeschleift. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste reanimiert werden.