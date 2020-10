Protest gegen Kutten-Verbot : Die Versammlungsfreiheit gilt auch für den Korso eines Motorrad-Clubs

Berlin Die „Kutte“ mit dem Wappen ihres MC ist für viele Biker heilig. Seit 2017 dürfen aber viele große Motorrad-Clubs ihre Symbole nicht mehr öffentlich zeigen. Dagegen gibt es regelmäßig Protestaktionen. Die Rocker berufen sich dabei auf die Versammlungsfreiheit.

Der für Ende Oktober 2020 angemeldete Motorradkorso eines Motorradclubs gegen das so genannte „Kutten-Verbot“ ist eine von der Versammlungsfreiheit geschützte Versammlung. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren per Beschluss vom 8. Oktober entschieden (Az.: VG 1 L 339/20).

Im konkreten Fall geht es um einen geplanten Motorradkorso mit 60 Teilnehmer(inne)n am 31. Oktober 2020. Nach Angabe des Veranstalters steht der Korso unter dem Motto „Gegen die Abschaffung der Vereinsfreiheit, insbesondere die Änderung des § 9 Vereinsgesetz“. In dieser Vorschrift ist das so genannte Kennzeichenverbot geregelt. Danach dürfen seit 2017 die Kennzeichen eines verbotenen Vereins nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Dies gilt auch für die zum Verwechseln ähnlichen Kennzeichen anderer, nicht verbotener Gruppen des Vereins. Sobald also eine Untergruppe eines Vereins verboten ist, dürfen alle anderen dessen Wappen oder Symbole auch nicht mehr öffentlich zeigen. Das betrifft insbesondere die großen Motorradclubs (MCs) Gremium, Hells Angels und Bandidos. Sie wehrten sich gegen dieses Verbot. Ohne Erfolg. Das Bundesverfassungsgericht hat das Kutten-Verbot im August 2020 bestätigt.

Damit zurück zum geplanten Motorrad-Korso in Berlin. Nach der Anmeldung dieser Veranstaltung beim Polizeipräsidenten als Versammlung erließ dieser am 17. September 2020 einen für sofort vollziehbar erklärten Bescheid. Darin wurde festgestellt, dass der Korso keine von der Verfassung geschützte Versammlung darstelle. Begründung: Das Thema der Veranstaltung sei nur vorgeschoben. Bereits in den vergangenen Jahren hätten jeweils am 31. Oktober Motorradkorsos des Clubs stattgefunden, die jeweils vom Clubhaus zum Alten St. Matthäus-Kirchhof geführt hätten. Dort sei ein am 31. Oktober 2015 verstorbenes prominentes Clubmitglied beerdigt. Der Anlass dieser Fahrten sei allein das Gedenken an das verstorbene Mitglied gewesen, so das Polizeipräsidium. Die Teilnehmer der Fahrt, deren Zahl über die Jahre gewachsen sei, seien dabei nach eigenen Regeln gefahren und hätten deshalb 2019 Probleme mit der Polizei bekommen. Vor diesem Hintergrund erfolge die Anmeldung als Versammlung in Wahrheit nur, um Schwierigkeiten beim Erhalt der erforderlichen verkehrsrechtlichen Erlaubnis zu umgehen.