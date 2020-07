Corona im Alltag : Pflicht zum Tragen von „Alltagsmasken“ gilt weiter!

Nicht nur in Deutschland besteht beim Einkaufen eine Masken-Pflicht. Dazu das Symbolfoto einer Schaufensterpuppe aus Kanada. Foto: dpa/Graham Hughes

Münster Der Streit über die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken zum Schutz vor Corona geht weiter. Auch vor den Gerichten wird pro und contra argumentiert. Aber bis auf weiteres bleibt die Maskenpflicht bestehen.

Die Pflicht zum Tragen einer „Alltagsmaske“ zum Schutz gegen Corona gilt weiter. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster gestern per Eilbeschluss entschieden. Die Richter gehen davon aus, dass die in der Coronaschutzverordnung von Nordrhein-Westfalen angeordnete „Maskenpflicht“ voraussichtlich weiterhin rechtmäßig ist. Das genügt in einem Eilverfahren, wo rein technisch das Pro und Kontra einer Maßnahme nicht umfassend diskutiert und mit letzter Sicherheit geklärt werden kann.