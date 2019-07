Urteil über Kaufvertrag : Gericht stellt bei Hühnern klar: Männliches Geschlecht kann Mangel der Sache sein

Coburg Es soll neuerdings zwar weltweit männliche Gockel geben, die große Eier legen. Aber bei Hühnern ist das anders. Da legen grundsätzlich die Hennen die Eier. Und wenn statt der gekauften Henne ein Hahn geliefert wird, dann ist die Männlichkeit ein Mangel der Sache. Man kann den Hahn deshalb wieder zurückgeben.

Nach Auffassung des Gerichts haben sich die Parteien über die Beschreibung der zum Verkauf angebotenen Tiere im Internet als "junge Zwergseidenhennen" und in dem anschließenden Kaufvertrag verbindlich über die Beschaffenheit der Tiere geeinigt. Dieser Beschaffenheit entsprach der verkaufte Zwergseidenhahn aber nicht, weil er eben keine weibliche Henne war. Der Hahn war deshalb wegen seiner Männlichkeit mangelhaft. Und der Kläger war deshalb berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten (Az.: 11 C 265/19).

So weit das Amtsgericht Coburg in seinem rechtskräftigen Urteil. Dazu ein wichtiger Hinweis: Die Argumentation des Gerichts gilt nur bei Hühnern oder anderem Geflügel. Sie gilt nicht - auch nicht in einem übertragenen Sinn - mit Blick auf Menschen und deren Verhalten in der Politik oder anderswo. Hier ist Männlichkeit kein Sachmangel, der zur Rückgabe berechtigt. Das wäre auch in vielen Fällen überhaupt nicht angebracht. Dort wird nämlich regelmäßig genau das „geliefert“, war zuvor mit deutlichen Worten versprochen worden ist. Selbst wenn es ein männlicher Gockel sein sollte, der voller Stolz enorm große Eier legt und anschließend mit sichtlichem Vergnügen die Aufregung über sein unerhörtes Tun genießt.