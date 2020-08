Gefährdung des Kindeswohls : Gericht bestätigt: Kinder unter zehn Jahren dürfen beim Paintball nicht zusehen

Münster Es ist wie im Videospiel - aber die Spieler sind aktiv mittendrin und schießen mit Farbkugeln. Paintball ist auch bei Familien beliebt. Wie es sich auf die seelische Entwicklung der Kinder auswirkt, das ist umstritten. Ein Gericht hat deshalb jetzt die Notbremse gezogen.

Die Möglichkeit für Kinder unter zehn Jahren, beim Paintball-Spiel zuzuschauen, verstößt gegen Vorschriften des Jugendschutzrechts. Das ergibt sich aus einem aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster. Darin haben die Richter vorerst eine Ordnungsverfügung der Stadt Münster gegen die Betreiberin einer Paintball-Anlage bestätigt. Die Stadt hatte den Zutritt von Personen unter zehn Jahren zu den Räumlichkeiten der Paintball-Anlage untersagt. Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Die in erster Instanz unterlegene Betreiberin der Anlage kann dagegen Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen einlegen.

Dieser Argumentation folgte das Verwaltungsgericht jedoch nicht. Es wies den Eilantrag gegen die Ordnungsverfügung ab. In den Gründen des Beschlusses heißt es unter anderem: Es sei davon auszugehen, dass von der Paintball-Anlage eine Gefährdung für das geistige und seelische Wohl jedenfalls für die hier maßgebliche Altersgruppe der Kinder unter zehn Jahren ausgehe. Beim Paintball-Spiel beschössen sich die Spieler unter anderem gegenseitig, die Treffer würden farbig markiert, womit die Benutzung echter Schusswaffen nachempfunden werde. Angesichts dessen sei ohne Weiteres anzunehmen, dass schon das Zusehen – ähnlich wie das Betrachten von Kriegsfilmen – eine Gefährdung im genannten Sinne darstelle. Und zwar deshalb, weil das Kampfgeschehen ein Bedrohlichkeitsgefühl erzeuge und aggressive Überzeugungen und Einstellungen erzeugt und verstärkt würden.

Das Gericht weiter: Im Hinblick darauf, dass in dem Gewerbebetrieb der Antragstellerin zwar nicht das kleinere, jedoch das größere Spielfeld zu etwa 75 Prozent durch eine Scheibe vom Aufenthaltsraum aus einsehbar sei, sei der jugendschutzgefährdende Tatbestand auch für den Aufenthaltsbereich erfüllt. Die von der Antragstellerin angeführten finanziellen Interessen träten hinter dem Schutz der seelischen und geistigen Gesundheit von Kindern unter zehn Jahren zurück. Damit habe die Antragstellerin etwaige Umsatzeinbußen, die durch das Zutrittsverbot entstehen könnten, bis zur gerichtlichen Klärung in der Hauptsache hinzunehmen. So weit der Eilbeschluss vom 6. August 2020 aus Münster (Az.: 6 L 506/20 – nicht rechtskräftig).