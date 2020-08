Corona und Masken-Pflicht : Private Wohlfahrtsverbände dürfen Obdachlosen ohne Schutz-Maske den Zutritt verweigern

München In vielen Diskussionen werden sie zwar schlicht vergessen. Aber die Corona-Pandemie trifft auch die Armen hart. So wie einen Obdachlosen. Er kann aus gesundheitlichen Gründen keine Schutz-Maske tragen. Deshalb darf er nicht in die Räume von zwei Wohlfahrtsverbänden. Zu Recht?

Private Wohlfahrtsverbände dürfen bedürftigen Menschen den Zutritt zu ihren Einrichtungen verweigern, wenn die Betroffenen keine Alltags-Maske zum Schutz gegen Corona tragen. Das gilt auch dann, wenn die Menschen aus medizinischen Gründen keine solche Maske tragen können. Mit entsprechender Begründung hat das Amtsgericht München die Anträge eines fast vierzigjährigen Obdachlosen gegen zwei Wohlfahrtsverbände abgewiesen. Der Mann hatte vorläufigen Zutritt zur Essensausgabe beziehungsweise zur Tageseinrichtung der Verbände auch ohne Atemschutzmaske gefordert. Dieser Zutritt ist ihm nun zwar nicht möglich. Der Mann kann aber laut Amtsgericht trotzdem Zugang zu Essen und Unterkunft auf anderem Weg erhalten.

Der betroffene Mann beruft sich auf ein aktuelles Attest, nach dem ihm wegen chronischen Asthmas das Tragen von Mund-Nasen-Schutz-Masken unmöglich sei. Sowohl auf die Inanspruchnahme der Essensausgabe wie der offenen Tageseinrichtung, die er vor allem wegen der Möglichkeiten zur Körperhygiene besuche, sei er angewiesen. Wegen Corona könne er für seinen Unterhalt nicht mehr selbst aufkommen.

Der Träger der Essensausgabe hält diesen Argumenten entgegen, dass der Antragsteller im Mai zweimal bei seiner Essensausgabe erschienen sei. Das erste Mal habe er mittels des auf seinem Handy gespeicherten Attestes irrtümlich Zutritt erhalten. Das zweite Mal sei ihm der Zutritt verwehrt worden, da er das Attest nicht mehr vorgezeigt, sondern sich darauf berufen habe, dass man es registrieren hätte müssen. Das Essen sei ihm dann hinausgebracht worden. Es sei mit dem Selbstverständnis der Einrichtung unvereinbar, dem Mann das Essen zu verweigern. Aufgrund der Schutzpflicht für die anderen Klienten könne man es ihm aber nicht innerhalb der Einrichtung ausgeben.

Die Trägerin der offenen Tageseinrichtung bestätigt, dem Antragsteller am 16. Mai 2020 ein Hausverbot für ihre Einrichtung ausgesprochen zu haben. Dem sei eine erregte Diskussion innerhalb der Räumlichkeiten vorausgegangen, bei der sich der Antragsteller geweigert habe, diese Unterhaltung ins Freie zu verlegen. Sowohl unter den MitarbeiterInnen wie auch unter der hoch vulnerablen Gruppe der BesucherInnen gebe es einige, die zur Hochrisikogruppe gehörten. Deren Schutz verbiete es, auch in attestlich belegten Ausnahmefällen von der Mund-Nasen-Schutzmaske abzusehen. Der Betroffene sei damit nicht ohne Unterstützung im Alltag. Er könne auf entsprechende Einrichtungen der Landeshauptstadt München ausweichen, die zur Aufnahme von Bedürftigen verpflichtet seien.

Die zuständige Richterin am Amtsgericht München wies daraufhin die Anträge des Obdachlosen ab. Begründung: Grundsätzlich dürfe der Eigentümer einer Immobilie frei darüber entscheiden, wem er zu welchen Bedingungen den Zutritt zu der Örtlichkeit gestattet und wem er ihn verwehrt. In den Fällen, in denen eine Örtlichkeit für den Publikumsverkehr geöffnet ist und der Person des einzelnen Besuchers regelmäßig nur untergeordnete Bedeutung zukommt, sei jedoch ein sachlicher Grund für die Einschränkung des Zutritts erforderlich.

Die Richterin dazu im Beschluss zur Essensausgabe: Hier seien die Freiheitsrechte des Einzelnen und die Schutzpflicht des Verbandes für seine Klienten abzuwägen. Den Interessen der übrigen vielen Klienten der Einrichtung sei dabei der Vorzug vor den Freiheitsrechten des Betroffenen einzuräumen. Angesichts der Tatsache, dass täglich eine Vielzahl von Menschen zur Essensausgabe kommen und es sich hierbei auch häufig um ältere Männer handele, die eine besondere Risikogruppe im Rahmen der Corona-Pandemie darstellen, habe die Einrichtung - auch bei Berücksichtigung der Grundrechte des Mannes - den Zugang zur Essensausgabe in zutreffender Weise geregelt. Darüber hinaus sei der Betroffene dadurch nicht daran gehindert, an der Essensausgabe teilzunehmen. Vielmehr werde ihm das Essen laut Aussage der Einrichtung nach draußen gebracht.

Das Gericht weiter im zweiten Beschluss zur Aufnahme in der Tageseinrichtung: Über die bisherigen Argumente hinaus gehörten in dieser Einrichtung auch einige der Mitarbeiter zur Hochrisikogruppe. Den Interessen der übrigen Besucher sowie den Interessen der Mitarbeiter der Antragsgegnerin sei deshalb auch hier der Vorzug vor den Freiheitsrechten des Betroffenen einzuräumen. Dadurch sei der Mann aber nicht schutzlos. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Verbandes könne der Obdachlose auf öffentliche Einrichtungen der Stadt München zurückgreifen, die zu seiner Aufnahme verpflichtet seien.