Gefängnisstrafe wegen Amtsanmaßung : Falscher Rettungssanitäter mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs: Nun soll er in Haft

München Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann oder Rettungssanitäter. Viele kleine Jungen träumen von den großen Autos mit Blaulicht und Martinshorn. Auch ein erwachsener Mann träumte davon. Aber er schaffte es nur bis zum Rettungshelfer. Trotzdem machte er so, als ob er Rettungssanitäter sei. Deshalb soll er nun ins Gefängnis.

Der Angeklagte, der keine amtliche Rettungskraft ist, war Anfang Mai 2019 gegen 10.15 Uhr mit einem Rettungswagen auf der Prinzregentenstraße in München unterwegs. Das Fahrzeug war ihm zur Durchführung von Reparaturarbeiten in einer Werkstatt übergeben worden. Ohne Berechtigung schaltete er die Sondersignale Blaulicht und Horn an. Wie beabsichtigt hielten ihn andere Verkehrsteilnehmer für eine amtliche Rettungskraft. Sie machten ihm durch Spurwechsel und Anhalten an einer für sie Grünlicht zeigenden, für den Angeklagten Rotlicht signalisierenden Ampel an der Kreuzung zum Oskar-von-Miller-Ring Platz. Der Mann hatte zudem für sich selbst und zum Vorzeigen einen Phantasieausweis (Rettungsdienst) gefertigt. Frühere Phantasieausweise waren ihm amtlich abgenommen worden.