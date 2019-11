Geschäfte im Internet : Falsche Bewertung auf eBay oder anderswo: Was kann man dagegen tun?

Falsche Bewertung auf eBay oder anderswo: Was kann man dagegen tun?

München Kaufen und Verkaufen im Internet hat viel mit Vertrauen zu tun. Und dieses Vertrauen stützt sich oft auf die Bewertungen eines Verkäufers durch seine Kunden. Eine falsche Bewertung kann hier viel Schaden anrichten. Dazu unser Rechts-Tipp.

Verkäufer von Waren im Internet müssen falsche Bewertungen des Geschäfts durch ihre Kunden nicht hinnehmen. Sie können sich dagegen wehren. Das ergibt sich aus einem Urteil des Amtsgerichts München. Es hat nach dem Verkauf eines Luxus-Hifi-Verstärkers klargestellt: Die falsche Bewertung der entsprechenden Ebay Transaktion durch den Käufer stelle eine Pflichtverletzung im Rahmen des Kaufvertrags dar. Diese Pflichtverletzung führe zu einem Löschungsanspruch des falsch bewerteten Verkäufers, den dieser vor Gericht durchsetzen könne (Az.: 142 C 12436 /16).

Damit zu den Einzelheiten des Falles aus dem Jahr 2016: Der Verkäufer hatte damals bei eBay einen „Burmester 808 MK 3 Vollausstattung im Best/Neu- Zustand, keine 100 Betriebsstunden“ zum Verkauf angeboten. In der Beschreibung hieß es: „Der 808 MK3 wird in der Originalverpackung geliefert“. Der Käufer erwarb den Hifi-Verstärker zum Preis von 7500 Euro. Das Gerät wurde an ihn mit der Originalverpackung versandt. Der Käufer gab anschließend auf eBay über den Kauf folgende negative Bewertung ab: „Keine Originalverpackung, deshalb ist jeglicher Versand mehr als ein Risiko!!!“. Die Bewertung des Verkäufers insgesamt wurde daraufhin auf dem Portal von 100 Prozent positiv auf 97,1 Prozent herabgesetzt.