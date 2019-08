Bußgeld nach Verstoß gegen Datenschutz : Polizist auf der Pirsch: Moderne Technik führte ihn zur Telefonnummer einer jungen Frau

Stuttgart Ein Polizist hat bei der privaten Suche nach Anschrift und Telefonnummer einer jungen Frau die moderne Technik seiner Behörde eingesetzt. Das ist verboten. Deshalb muss der Beamte jetzt 1400 Euro Bußgeld zahlen.

Der betroffene Polizeibeamte hatte laut Feststellung des LfDI bei der Suche nach einer privaten Zufallsbekanntschaft die modernen technischen Mittel der Polizei eingesetzt. Er fragte ohne dienstlichen Bezug unter Verwendung seiner dienstlichen Benutzerkennung über das Zentrale Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) des Kraftfahrbundesamtes die Halterdaten mit Blick auf das Kfz-Kennzeichen der Zufallsbekanntschaft ab. Mit den so gewonnenen Personalien führte er im Anschluss eine so genannte SARS-Anfrage bei der Bundesnetzagentur durch, bei welcher er neben den Personendaten der Frau auch die dort hinterlegten Festnetz- und Mobilfunknummern erfragte. Unter Verwendung der so erlangten Mobilfunknummer nahm der Polizeibeamte schließlich – ohne dienstliche Veranlassung oder Einwilligung der Geschädigten – telefonisch Kontakt mit der Frau auf.