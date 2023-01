Sind selbsständige Pfleger unerwünscht? : Lias Kampf um „Pflege mit Herz“

Lia Weismann-Nahler in ihrem Garten in Tholey. Sie arbeitet als freie Krankenschwester in der Pflege. Foto: Oliver Dietze

Tholey Kranke Menschen bekommen nicht mehr die Hilfe, die sie brauchen, meint die examinierte Krankenschwester Lia Weismann-Nahler. Sie hat sich in Tholey selbstständig gemacht, um zu zeigen, wie man’s besser macht. Und stößt an ihre Grenzen.

Die Suche nach einem Fotomotiv im Tholeyer Eigenheim gestaltet sich als schwierig. Perfekt aufgeräumt ist es hier, blitzeblank, eine Vorzeige-Kulisse. Doch weder der Fernsehsessel noch das Sofa kommen in Frage. „Da sitze ich nie!“, meint Lia Weismann-Nahler (45) und ist selbst ein wenig verdutzt über die Erkenntnis. Ausruhen und Innehalten sind Fremdworte geworden. Seit Oktober 2021 ist die examinierte Krankenschwester selbstständige Unternehmerin, hat den Pflegedienst „Freie Pflege Nahler“ gestartet. Ein Jahr lang, bis Ende November 2022, war Lia allerdings nicht nur voll-, sondern doppelt berufstätig, vielleicht sogar dreifach. Denn Lia hat sieben Kinder, sechs leben noch zu Hause. 100 Stunden im Monat arbeitete sie als Nachwache in der „Mutter Kind Klinik Saarwald“ in Nohfelden, meist auch an Wochenenden. Parallel dazu baute sie konsequent an ihrem Ausstieg in die Selbstständigkeit, betreute erste Kunden.

Ein Arbeits-Pensum für eine Wonder-Woman? „Ich war immer schon sehr fleißig“, hört man dazu als Antwort von ihr, zusätzlich zum Standardspruch aller Top-Leistungsfähigen: „Alles ist eine Frage der Organisation.“ Ihr Mann Boris arbeite als Software-Vertriebler im Homeoffice und übernehme viel Haus- und Erziehungsarbeit, sagt Lia. Die Kinder agierten auch sehr selbstständig und hätten ihr beispielsweise die Versorgung der 16 Hühner, 10 Zwergkaninchen und 30 Wachteln abgenommen. Tiere gibt’s also auch noch in diesem aufwändigen Haushalt, in dem zusätzlich auch noch die Latte fürs Emotionale hoch liegt. Die Familien-Leitlinien hängen als auf einem Zettel am Kühlschrank: „Zusammen leben ganz doll lieb haben viel lachen gemeinsam Zeit verbringen füreinander da sein zusammenhalten“. Und das in einem Patchwork-Miteinander. Denn nur Lias jüngste Tochter Mia stammt aus der Ehe mit Boris, die älteren Kinder brachte die gebürtige Tschechin mit – aus zwei Beziehungen. Wer schafft sowas? Nur eine Frau mit Sonderbegabung fürs Kümmern: „Ich möchte, dass es den Menschen gut geht.“

Doch nicht das erstaunliche Familienleben ist Anlass für den SZ-Besuch, sondern das „kranke System“, wie sie es nennt. Lias „Pflege mit Herz“ ist ihrer Meinung nach darin unerwünscht. Freiberuflichen Pflegekräften würde es unnötig schwer gemacht, sagt sie und ist damit nicht allein. Das Thema wurde bereits vom Fernsehmagazin „Plusminus“ aufgegriffen. Denn bei den Krankenkassen fallen Selbstständige durchs Abrechnungs-Raster; bewegen sich rechtlich in einer Grauzone. Anders als für Pflegedienste größerer Träger hat der Gesetzgeber für Freiberufler keine Rahmenverträge vorgesehen. Theoretisch müsste Lia für jeden einzelnen Patienten mit jeder einzelnen Kasse einen eigenen Vertrag abschließen. Sie hat es längst aufgegeben, stellt nur noch private Rechnungen; ihre Kunden bezahlen sie meist aus dem Pflegegeld- oder Entlastungs-Beitrag, der pflegenden Angehörigen zusteht. Der fällt allerdings weit geringer aus als das, was ambulante Pflegedienste bekommen, wenn sie füttern oder waschen. Jeder Handgriff wird durch den Leistungskatalog der Kassen erfasst, es herrscht Dokumentationspflicht. Lia hat sich gegen Bürokratie entschieden: „Jeden Tag drei Stunden am Computer sitzen, das mache ich nicht!“ Denn es war just das menschen-abgewandte Arbeiten, das sie wegtrieb aus den Heimen und Kliniken, bei denen sie als Angestellte arbeitete. Um festzustellen: „Die Pflege, die jetzt angeboten wird, ist nicht mehr die, die ich in Tschechien gelernt habe.“ Im Vordergrund stehe nur noch der Profit. „Es kann doch nicht sein, dass ältere Menschen am dritten Tag nach der Operation einfach nach Hause geschickt werden, egal, ob sie dort versorgt sind oder nicht.“ Diesen „Abfertigungs-Betrieb“ ertrage sie nicht, sagt Lia. Sie ist sicher: „Wenn man für jemanden Zeit hat, hilft das manchmal besser als jedes Medikament.“ Sie erzählt zudem, wie viel mehr an Bestätigung ihr das selbstständige Arbeiten bringt: „Meine Patienten sind so froh mit mir! In der Klinik bin ich eine Nobody.“

Lia betreut aktuell acht Pflege-Patienten, darunter zwei jüngere querschnittgelähmte Menschen, die eine 28, der andere 47 Jahre alt. Zusätzlich hat sie 21 Kunden, für die sie Hausarbeit erledigt: kochen, putzen, einkaufen, Wäsche machen. Just für diesen Bereich hat Lia nun auch eine Mitarbeiterin eingestellt, und sie ist weiter auf Expansionskurs, sucht „eine ganz liebe Krankenschwester, die die gleiche Einstellung hat wie ich“. Die da wäre? „Ich komme pünktlich, ich komme immer, und ich bin immer gut gelaunt. Wenn ich Kopfweh habe, muss das der Patient nicht merken.“ Sie mache pflegerisch dasselbe wie ein Pflegedienst, aber eben doch nicht dasselbe: „Die Menschen merken sofort eine Veränderung. Es kommt nämlich immer nur eine, und das bin ich.“ Bei den Schwerstpflegefällen täglich, 365 Tage im Jahr? Das hält auch eine Frau mit großem Pflichtbewusstsein und einem noch größeren Herz wie Lia nicht durch. Das weiß sie: „In diesem Tempo kann ich nicht noch zwei Jahre weitermachen. Man wird leer gesaugt“. Denn Lia akzeptiert ihre Funktion, die weit über das Pflegerische hinausgeht: „Ich motiviere die Menschen, möchte ihnen eine gute Stimmung geben, denn sie haben es schwer genug. Sie sind abhängig, man kann sie doch nicht einfach allein lassen.“ Den Satz „Ich muss jetzt gehen“ habe sie noch nie gesagt. Dass das auf ihre Kosten geht, weiß sie, möchte es aber nicht ändern. Kann es auch nicht: „Man steht nicht morgens als Krankenschwester auf. Das muss man in sich tragen.“

Von Beginn an half Lia eine Freundin, ebenfalls Krankenschwester, wenn es mal gar nicht mehr ging. Und die stellte fest, dass Lias Patienten ganz schön verwöhnt seien: „Sie sagte, die buchen keine Dienstleistung, die buchen dich, dein Wesen. Deshalb wollen sie, dass immer nur du sie versorgst. Das hat mir zu denken gegeben.“

Doch was tun gegen den eigenen Charakter? Mehrfach während des Besuchs fallen Sätze wie diese: „Mein Ziel ist, zu helfen. Ich kann für andere Menschen das Leben ein bisschen besser machen.“ Doch das geht eben nur - jenseits des „Systems“.