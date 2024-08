Neues Virus aufgetaucht Ministerium warnt auch im Saarland vor neuem Virus Mpox

Die jetzt erstmals in Europa aufgetretenen Fälle der Erkrankung gehen zurück auf heimkehrende Reisende, die zuvor Afrika besucht haben. Der erste Fall in Europa ist in Schweden aufgetreten. Für Afrika selbst hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die meisten bisher bekannten Fälle sind in der Demokratischen Republik Kongo aufgetreten. Die WHO rechnet zudem in den nächsten Wochen und Monaten mit weiteren Fällen von Mpox in Europa. Zudem verweist das saarländische Gesundheitsministerium darauf, dass aktuell keine Reisebeschränkungen oder Warnungen bekannt sind. Man könne also auch nach wie vor einen gebuchten Afrika-Urlaub antreten. Ausdrücklich empfohlen wird jedoch, dass bei Reisen in solche Länder ganz besonders auf eine sorgfältige Hygiene geachtet wird. Zudem solle man aus Gründen der Vorsicht Kontakte zu Tieren, insbesondere Nagetieren, vermeiden. Zudem wird zur Vorsicht bei intensiven Körperkontakten geraten.