Neue Kategorie „Gefährlicher Mangel“ bei der HU

Diese stellt eine Zwischenstufe unterhalb der Kategorie „Verkehrsunsicher“ dar. Mit der neuen Kategorie „Gefährlicher Mangel“, die seit Mai diesen Jahres gilt, bescheinigt der Prüfingenieur dem Halter, dass die Mängel an seinem Fahrzeug den Verkehr gefährden. Eine Fahrt direkt nach Hause oder zur Reparatur wird aber noch als vertretbar angesehen. Wenn beispielsweise alle Bremsleuchten ohne Funktion sind, wurde das bisher als „Erheblicher Mangel“ eingestuft. Künftig ist es ein „Gefährlicher Mangel“.

Solch ein Malheur kann man allerdings leicht vermeiden. Grundsätzlich empfehlen Experten, dass man sein Fahrzeug vor der Fahrt zur Hauptuntersuchung (HU) fit machen sollte. Das spart unter Umständen Zeit und auch Geld für die Nachuntersuchung, vieles können Fahrzeughalter ohne größeren Aufwand vorab selbst checken.

Die Beleuchtung wird bei der Hauptuntersuchung erfahrungsgemäß häufig beanstandet. Deshalb sollte die Funktion aller Leuchten und Scheinwerfer am Fahrzeug überprüft werden. Ebenso sollte man vor der Fahrt zur Prüfstelle nachsehen, ob etwa ein Scheibenwischerblatt defekt ist, die Hupe funktioniert, die Reifen abgefahren sind – die Profiltiefe muss laut Gesetz mindestens 1,6 Millimeter betragen – und ob Warndreieck sowie Verbandskasten und eine Warnweste an Bord sind.

Achtung: Seit 2015 dürfen nur noch Verbandkästen der DIN-Norm 13164:2014 verkauft werden. Alte Verbandkästen dürfen aber bis zum Erreichen des Verfallsdatums weiterverwendet werden.

Wer auf Nummer sicher gehen kann in einer Fachwerkstatt einen TÜV-Check durchführen lassen. Hier wird für kleines Geld vor der Hauptuntersuchung das Auto vorab durchgecheckt. Eventuelle Mängel können so vorher vom Fachmann erkannt und behoben werden. Sollte man sich also nicht ganz sicher sein, dass das eigenen Auto auch wirklich die Hauptuntersuchung schafft, empfiehlt es sich einen solchen Vorab-Check durchführen zu lassen.

Damit spart man sich in der Regel zwar nicht die notwendigen Reparaturen, die ohnehin durchgeführt werden müssten, aber einen lästigen Nachtermin, weil man den ersten nicht bestanden hat.

An Dokumenten braucht man bei zugelassenen Fahrzeugen die Zulassungsbescheinigung Teil I – früher Fahrzeugschein – im Original. Im Falle einer Nachuntersuchung ist überdies der Untersuchungsbericht der vorangegangenen HU erforderlich, sonst muss erneut eine komplette HU durchgeführt werden.

Wurde die Abgasuntersuchung (AU) in einer Werkstatt durchgeführt, etwa im Rahmen von Wartungsarbeiten, ist auch der AU-Nachweis erforderlich. Diese Prüfung darf nicht länger als zwei Monate zurückliegen. Bei Anbauteilen, wie zum Beispiel bei speziellen Rädern muss das entsprechende Gutachten (ABE) oder die erfolgte Anbauabnahme dem Prüfingenieur vorgelegt werden, wenn diese Teile nicht in den Fahrzeugschein eingetragen sind.

Die Sachverständigen prüfen bei der Hauptuntersuchung die Verkehrssicherheit und Vorschriftsmäßigkeit, nicht den Betriebszustand.

Im Klartext: Wirbt beispielsweise ein Gebrauchtwagenhändler mit einer frischen HU, muss deshalb noch lange nicht das Fahrzeug in tadellosem Zustand sein. ⇥TÜV-Süd/lx