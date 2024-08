Kolumne Mein Marathon Auch mal Fünfe gerade sein lassen

Doch obwohl das Training so gut läuft und die Zeit bis Berlin nur so dahinfliegt, habe ich nach so vielen Wochen Vorbereitung ab und zu mit Motivationsproblemen zu kämpfen. Es ist eben nicht jeder Tag gleich, mal macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung und manchmal hat man auch einfach so einen miesen Tag und ist weder in der körperlichen noch mentalen Verfassung, die Laufschuhe zu schnüren.