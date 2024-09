Elektrisches Mäuschen Zu diesem Preis startet Fiat nun den Topolino

Während die Fahrleistungen eher nüchtern sind, leistet sich der Topolino bei Design und Ambiente so manches Augenzwinkern - vom Streifenlook auf den Konsolen bis hin zum Gepäckträger am Heck, der den Kofferraum ersetzen soll. Wer noch mehr italienische Lebensart will, bekommt den kleinen Stromer zum gleichen Preis auch als Dolce Vita mit Rollverdeck und Kordeln anstelle der Türen.