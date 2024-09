Beliebter BMW Zu diesem Preis startet BMW seinen neuen X3

Der BMW X3 geht in die nächste Runde: Statt ihn in die kommende vollelektrische „Neue Klasse“ einzusortieren, bauen die Bayern ihr erfolgreichstes Modell allerdings auf einer konventionellen Plattform. Nur moderat gewachsen und vergleichsweise zurückhaltend gezeichnet, kommt die vierte Generation des SUV laut BMW noch vor dem Winter in den Handel. Die Preise beginnen dann bei 57.900 Euro.