Autofans Zehntausende Autofans zum „Carfriday“ unterwegs

In der Westpfalz lag der Schwerpunkt der Kontrollen im Umfeld einer Veranstaltung in Konken. Nach Auskunft der Polizei vom Abend gab es 128 Anzeigen wegen der Nutzung von Autos trotz erloschener Betriebserlaubnis. 82 mal untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Es gab zudem neun Strafanzeigen gegen Fahrzeugführer oder Technische Prüfer. „Viele der beanzeigten Personen zeigten sich vor Ort einsichtig.“ Als die Beamten einer Autofahrerin erklärten, dass durch den angebrachten metallischen Abschlepphaken an der Fahrzeugfront zum Beispiel Fußgänger schwer verletzt werden können, entgegnete sie nur, dass diese ja schließlich nichts auf der Straße verloren hätten, hieß es im Polizeibericht.