Verkehr Zahl der Unfälle mit Elektrorollern im Land überschaubar

Mainz · Der Anteil der Unfälle mit Elektrorollern an der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz hält sich sehr in Grenzen. Im vergangenen Jahr seien 300 Unfälle mit Beteiligung eines E-Scooters gezählt worden, sagte Caroline Schug, Verkehrsreferentin im Innenministerium, am Dienstag im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landtages in Mainz.

18.04.2023, 17:46 Uhr

Einige E-Scooter stehen auf einem Gehweg neben einer Hecke. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Bei insgesamt rund 135.000 Verkehrsunfällen 2022 machte das gerade einmal 0,2 Prozent aus. In den von Corona geprägten Vorjahren 2021 und 2020 waren es dem Ministerium zufolge 190 beziehungsweise 100 Unfälle mit E-Rollern. Von den 300 Unfällen mit den teils umstrittenen Rollern im vergangenen Jahr kam es wiederum in 226 Fällen zu Personenschäden. Die Zahl der verunglückten E-Scooter-Fahrer lag laut Ministerium bei 196, bei 169 von ihnen blieb es bei leichten Verletzungen. © dpa-infocom, dpa:230418-99-361272/2

(dpa)