Schulen Zahl der Schülerlotsen geht in Rheinland-Pfalz zurück

Da mittlerweile die Schulen in der Mehrzahl aber regional nicht mehr so eng beieinander liegen, komme es nun auf engagierte Eltern, Großeltern oder Ehrenamtliche an. Die Zahlen seien daher wie in vielen anderen Bundesländern rückläufig, berichtete Opfermann-Hauch. Konkrete Angaben zu den Aktiven in Rheinland-Pfalz lägen der Landesverkehrswacht jedoch nicht vor.