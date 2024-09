Tipps und Tricks Wohnmobil: selbst ausbauen statt teuer kaufen

Für die Stromversorgung bieten sich zwei Lösungen an: zentral durch eine weitere Batterie oder dezentral durch leistungsstarke Akkus an entsprechenden Stellen, etwa bei der Beleuchtung. „Eine zentrale Versorgung ist komfortabel, aber die Installation ist aufwendiger. Man muss Kabel ziehen und die Stromkreise absichern“, sagt Dominic Vierneisel. Für diesen Fall empfehle er, einen Fachmann in die Planung einzubeziehen. Ein guter Kompromiss kann eine Powerbox liefern, in der Speicherakku, Ladegerät und verschiedene Anschlüsse bereits integriert sind.