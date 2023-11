Bereit für die kalte Jahreszeit Winterreifen wechseln – darauf müssen Autofahrer achten

Jedes Jahr stehen die Autofahrer im Herbst vor der Frage: Ziehe ich Winterreifen auf, kaufe ich Allwetterreifen oder fahre ich mit meinen guten Sommerreifen weiter? Wir haben in unseren Breiten kaum noch Schnee, im vergangenen Winter waren es nur etwa vier Tage. Wer allerdings auf Nummer sicher gehen will, zieht in der Regel dann doch die Winterreifen auf. Die Saarbrücker Zeitung hat sich in Werkstätten in Saarlouis, Bous und Schwalbach umgehört, wie groß der Andrang zum Reifenwechseln aktuell ist und was man dabei beachten sollte.