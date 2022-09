ADAC-Test : Winterreifen: Große Unterschiede bei Bremsweg und Verschleiß

München Wie schnell ein Auto bei einer Vollbremsung zum Stehen kommt, kann über Leben und Tod entscheiden. Ein aktueller ADAC-Test zeigt, welche Winterreifen für Kleinwagen und kleinere SUV überzeugen.

Bei der größeren Dimension gab es vor allem große Differenzen im Verschleiß. Für den in dieser Kategorie am schlechtesten platzierten Winterreifen ermittelte der ADAC eine Laufleistung von knapp 24 000 Kilometern - der Spitzenreiter in dieser Einzeldisziplin, der Sava Eskimo HP2 (Gesamtnote 3,0; 121 Euro), erreichte rund 43 000 Kilometer. Das Schlusslicht in der Gesamtwertung zeigte zudem schlechtes Kurvenverhalten auf trockener Fahrbahn.