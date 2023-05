Tiere Wildschweine kapern Kaiserslauterer Kreisverkehr

Kaiserslautern · Mehrere Wildschweine haben einen großen Kreisverkehr in Kaiserslautern gekapert. Ungefähr 15 Tiere wühlten am späten Montagabend rund um die Fahrbahn durch die Erde, wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte.

09.05.2023, 12:40 Uhr

Da die Borstentiere immer wieder die Fahrbahn überquerten, sei der sogenannte Opelkreisel nicht mehr gefahrlos befahrbar gewesen. Die Polizeistreifen kamen vor Ort zum Schluss, dass die Tiere nicht ohne Risiko in den nahe gelegenen Wald zurückgetrieben werden konnten, hieß es weiter. Den Verkehr führten die Beamten daher langsam an den Wildschweinen vorbei. Später hätten die Tiere den Kreisel von allein wieder verlassen, sagte ein Polizeisprecher. © dpa-infocom, dpa:230509-99-619722/2

(dpa)