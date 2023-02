Statistisches Bundesamt : Wieder deutlich mehr Tote und Verletzte bei Verkehrsunfällen

Wiesbaden Ohne Lockdowns war im vergangenen Jahr wieder mehr los auf den Straßen, deshalb krachte es auch häufiger. Eine besonders beunruhigende Entwicklung gibt es Experten zufolge bei den E-Bikes.

Die Zahl der Toten und Verletzten bei Verkehrsunfällen ist wieder deutlich gestiegen. Auf den Straßen in Deutschland starben vergangenes Jahr 2782 Menschen, 9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte.

Zahl der Unfälle steigt um 4 Prozent

Ziel sei Brockmann zufolge aber, dass es künftig weniger Unfälle gibt. Deshalb müssten die Anstrengungen verstärkt werden und der Ausbau der Radinfrastruktur vorangetrieben werden, insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen. Kritisch beobachtet werden müsse die Situation bei den Pedelecs, sagte Brockmann. Die Zahl der Fahrräder mit Hilfsmotor habe sich zwischen 2019 und 2022 in etwa verdoppelt, sei also um rund 100 Prozent gestiegen. Die Zahl der Verunglückten - Verletzte und Getötete - sei in diesem Bereich im Vergleich der Zeiträume Januar bis November um 117 Prozent und damit leicht überproportional angestiegen.