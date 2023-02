Effektiver Sport : Wie Sie mit Radtraining die Fitness steigern

Köln Biken pusht Fitness und Psyche. Von kaum einer Sportart profitieren Körper und Geist so sehr wie von einem optimalen Fahrrad-Training. Dieser Überblick zeigt, wie es funktioniert.

Warum ist Fahrradfahren so gesund?

Sogar die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, wie gut Fahrradfahren für die Fitness ist. Radfahren ist „das Rundumpaket“, sagt auch Professor Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Sporthochschule Köln (DSHS).

Wer regelmäßig in die Pedale tritt, tue nicht nur seinem Körper Gutes, sondern auch seiner Psyche .

„Kaum eine andere Sportart verbessert die körperliche Fitness so effektiv wie das Radfahren“, stellt auch die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) fest.

Warum ist Fahrradfahren der ideale Sport?

Das Erfolgsgeheimnis des Fahrradfahrens wäre ohne ein Bauteil nicht denkbar: den Sattel. Rund 60 bis 70 Prozent des Körpergewichts wird vom Sattel gestützt. So werden die Gelenke geschont, und niemand überanstrengt sich so schnell. Für Übergewichtige, für die Joggen nicht infrage käme, sinkt die Schwelle zum Sporttreiben.

Fahrradfahren passt ideal zum modernen, teils hektischen Leben. „Im Gegensatz zum Sportverein oder einem Fitnessstudio ist Radfahren leicht in den Arbeits- oder Familienalltag zu integrieren“, sagt DGSP-Generalsekretär Reer.

Tipp: Mangelt es Ihnen an Zeit, können Sie zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu pendeln, und schon ist die Bewegungseinheit für den Tag erledigt. Einen Trainingsplan wie ein Profi benötigen Sie nicht. Sich feste Wochentage oder freie Slots im Kalender für die Feierabendrunde anzustreichen, kann aber disziplinieren.

Tipp: Mehrere kürzere Strecken bringen oft mehr als lange Strecken am Stück. Zudem sollten Sie dem Körper nach einer Trainingseinheit eine 48-stündige Pause zur Regeneration gönnen.

Warum ist das Radfahren gut für die Gesundheit?

Macht Radeln glücklicher und schlauer?

Verlängert Fahrradfahren mein Leben?

Durch das Radeln wird der Herzmuskel kräftiger, er pumpt mit jedem Schlag mehr Blut durch den Körper. „Das Herz bekommt mehr Hubraum“, sagt Sportprofessor Froböse. „Wenn ich den Herzschlag dauerhaft um zehn Schläge pro Minute im Durchschnitt reduziere, dann spare ich in sechs Jahren ein Jahr Herzarbeit.“

Ein lebensverlängernder Effekt in Jahren lasse sich nicht beziffern. Aber mit einer längeren Herzfunktion könnten Dauerradler rechnen.

Wie viel kann ich durch Fahrradfahren abnehmen?

Weil man sich nicht automatisch so anstrengt wie beim Joggen, ist der direkte Effekt beim Abnehmen geringer.

Aber: Weil Sie durchs Radeln zugleich Muskeln aufbauen, wirkt sich dies zusätzlich positiv auf die Gewichtsabnahme auf. Fahren Sie regelmäßig, nimmt die Anzahl der Mitochondrien in den Muskelzellen zu. Diese „Kraftwerke“ erhöhen den Energieverbrauch, auch wenn der Körper ruht. „Der eigentliche Effekt liegt also darin, den Körper so zu verändern, dass ich mehr Kalorien verbrenne, auch wenn ich nicht Rad fahre“, sagt Froböse.