Autotest Wie der BMW X2 vom Brandstifter zum Biedermann wird

Stand bei der ersten Generation noch die Provokation in Vordergrund, wird der schräge Sonderling von einst in der zweiten Auflage etwas biederer, dafür aber praktischer. Der böse Look ist Geschichte und mit ihm das Markenlogo auf der damals noch relativ steilen C-Säule, das an den seligen Supersportwagen M1 erinnern wollte.