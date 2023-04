Trier Wettrennen auf Straße? Motorrad und Auto prallen zusammen

Trier · Möglicherweise bei einem Wettrennen sind in Trier am Karsamstag ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Bei dem Unfall am Pacelliufer wurde niemand schwerwiegend verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

09.04.2023, 08:34 Uhr

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Es gebe aber Hinweise auf ein mögliches Rennen der Beteiligten, bei dem sie andere Verkehrsteilnehmer stark gefährdet haben sollen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Auftrag für ein Unfallgutachten erteilt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden. Der Motorradfahrer war Teil einer Biker-Gruppe. Bei dem am Unfall beteiligten Auto handelt es sich um einen schwarzen Sport-Coupé. © dpa-infocom, dpa:230409-99-256730/2

(dpa)