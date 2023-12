Überschwemmungen Wer zahlt bei Wasserschäden am Auto?

Wo aktuell Hochwasser herrscht, verbieten sich das Hineinfahren und Parken also ohnehin. Der ADAC rät jedoch auch allen zu Vorsicht, die mit dem Auto in der Nähe der Hochwassergebiete oder in weiteren möglichen Gefahrengebieten unterwegs sind. „Parken Sie Ihr Auto nicht in einer Senke, sondern besser erhöht“, sagt Katharina Lucà vom ADAC. „Lassen Sie es außerdem nicht über Tage unbeobachtet stehen.“