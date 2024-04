Autotest Was der neue Ford Tourneo Courier alles auf dem Kasten hat

Und im Kleinen: Weil es überall Ablagen für wirklich alles gibt, was man im Auto tagein tagaus mit sich herumfährt. Eine große Grube hinter dem Tacho quer über das Armaturenbrett, tiefe Taschen in den Türen, selbst fürs Laptop gibt es einen speziellen Einschub an der Mittelkonsole. Und im Kofferraum haben sie noch mal große Klappen für allerlei Kleinigkeiten integriert - da kann man dann auch leicht verschmerzen, dass die Materialauswahl nicht ganz so vornehm ist und die Fingerkuppen allerorten über Hartplastik streifen wie über einen Hornhaut-Hobel.