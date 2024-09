Autotest Warum der ID7 Tourer eine gelungene Kombination ist

Mit dem neuen Akku, dem starken GTX-Modell und vor allem dem Kombi hat VW den ID.7 zum Generalisten unter seinen Akku-Autos gemacht. So wie die Niedersachsen schon mit dem Passat alle Bedürfnisse bedient haben, passt damit auch der ID.7 in jeder Alltagssituation. Aber wie so oft beim Elektroauto hat das auch seinen Preis: Familien und Vielfahrer müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn sie mit der Zeit gehen und deshalb elektrisch fahren wollen.