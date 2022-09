Landeskriminalamt : Wann beginnt die Winterreifen-Pflicht? Experten drängen auf sofortigen Reifenwechsel

Wann müssen in Winterreifen aufgezogen werden? Tatsächlich gibt es eine Winterreifen-Pflicht für Autofahrer in Deutschland. Wer den Zeitpunkt verpasst, für den kann es teuer werden.

Völlig unvermittelt endete in diesem Jahr der Sommer. Nach wochenlanger Trockenheit und mehreren extremen Hitzewellen fielen die Temperaturen schlagartig in den Keller. Einigen Wetterprognosen zufolge wird es nicht mehr lange dauern, bis der erste Frost auftritt. Spätestens dann wird Straßenglätte für Autofahrer wieder zum Thema. Aber Experten raten nicht so lange zu warten und empfehlen schnell zu handeln.