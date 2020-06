Fahrbericht : Fertig zum Sonnenbaden in neun Sekunden

Fertig zum Sonnenbaden in neun Sekunden

VW bietet jetzt auch eine Cabrio-Variante seines kleinen SUVs T-Roc an. Vier Erwachsene finden bei Bedarf Platz. Foto: Volkswagen

Wolfsburg Die wärmsten Tage des Sommers nahen. Da kommt das erste SUV-Cabrio von Volkswagen gerade zur rechten Zeit, der T-Roc mit Stoffverdeck.

Das SUV-Cabrio ist eine noch seltene Gattung. Das im Juni 2016 eingeführte Range Rover Evoque Cabrio, das seinerzeit schon weit über 50 000 Euro kostete, ist bislang nicht allzu erfolgreich. Jetzt will Volkswagen mit dem offenen T-Roc für gute Laune sorgen. Der Einstiegspreis für das neue SUV-Cabrio mit elektrisch bedienbarem Stoffverdeck liegt bei 27 495 Euro. Dafür gibt es den 115 PS/85 kW starken 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe. Angesichts der Qualitäten, die das solide Auto bietet, und des fast grenzenlosen Open-Air-Fahrspaßes ist das ein durchaus angemessener Preis.

Maximal vier Insassen fühlen sich in der „Wanne“ wunderbar geborgen. VW verwendet als Basis für den offenen, verwindungssteifen Zweitürer das kleine, viertürige SUV T-Roc. Vorzüglich eingepasst haben die Techniker die vom Golf Cabrio abgeleitete „Mütze“, die 53 Kilogramm wiegt und zur schnellen Entspannung und Hautbräunung des Fahrers in neun Sekunden elektrisch betätigt werden kann. Das Öffnen ist auch während der Fahrt bis Tempo 30 möglich. Muss das Dach wegen eines plötzlichen Regengusses schnell geschlossen werden, dauert das nur zwei Sekunden länger als das Öffnen.

CO 2 -Ausstoß: 127 g/km

Wer sich den Wind um die Ohren wehen lassen will, kann auch die Seitenscheiben per Knopfdruck absenken. Wer die Scheiben jedoch oben lässt und das im Kofferraumboden praktisch verstaute Windschott einsetzt, ist vor Zug und stürmischem Wind wunderbar geschützt. Wird das Windschott aufgespannt, können die beiden hinteren Plätze allerdings nicht genutzt werden. Ansonsten finden dort zwei Erwachsene durchaus ausreichend Platz. Im 280-Liter-Kofferraum kann einiges an Gepäck mitgenommen werden.