Trier-Saarburg Vorfahrt missachtet: Motorradfahrerin schwer verletzt

Hermeskeil · Bei einem schweren Unfall an der Ausfahrt Reinsfeld der Autobahn 1 ist eine Motorradfahrerin am Samstag schwer verletzt worden. Ein von der A1 abfahrender Mann habe am frühen Nachmittag die Vorfahrt der Motorradfahrerin missachtet, teilte die Polizei mit.

07.05.2023, 09:06 Uhr

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Frau fuhr der Polizei zufolge auf der Bundesstraße 407 in Richtung Morbach. Der Autofahrer wollte demnach von der Autobahn kommend auf die Bundesstraße fahren, als sein Wagen mit der Motorradfahrerin zusammenstieß. Sie wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. © dpa-infocom, dpa:230507-99-593664/2

(dpa)