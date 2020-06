Fahrvorstellung : Alfa Romeo: Vom Sofa aus den Nachwuchs am Steuer im Blick

Alfa Romeo setzt bei der Auffrischung von Stelvio und Giulia auf innere Werte. Sicherheit und Komfort verbessern sich in beiden Modellen.

Der aktive Spurhalte-Assistent hält den Wagen stets in der Fahrbahnmitte, die aktive Cruise Control sorgt für den korrekten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen und passt die Geschwindigkeit mithilfe der Verkehrszeichenerkennung an die aktuellen Tempolimits an. Ein Stau- und Autobahnassistent verzögert Giulia und Stelvio bei stockendem Verkehr bis zum Stillstand und lässt sie wieder anfahren. Der Fahrer muss die Hände allerdings bei allen Manövern am Lenkrad lassen.