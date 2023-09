Herbst auf den Straßen Vier Tipps für Autofahrer bei Dämmerung und Dunkelheit

Auf dunklen Strecken orientieren sich Autofahrer besser am rechten Fahrbahnrand und richten den Blick in die Ferne. Wer sich an der Mittellinie orientiert, könnte von den Scheinwerfern entgegenkommender Autos geblendet werden. Zudem führt der Tüv Nord das Phänomen der Zielfixierung an: Dabei könnte das Fahrzeug unbewusst der Blickrichtung folgen.