Mehr Informationen für Apps Verkehrsdaten sollen in EU ausgetauscht werden

Um den Verkehr sicherer und effizienter zu machen, sollen in der EU künftig Verkehrsdaten in größerem Umfang etwa zwischen Verkehrsapps ausgetauscht werden. So sollen Informationen über beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Baustellen unter anderem von den Anwendungen geteilt werden können. Darauf einigten sich Vertreter des Europaparlaments und der EU-Länder in Brüssel.