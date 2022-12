Modellpflege : Update für den VW ID.3: Neue Front und innen mehr Finesse

Wolfsburg Nachdem VW viel Kritik für den ID.3 einstecken musste, bringen die Niedersachsen beim Facelift vor allem den Auftritt und das Ambiente des Kompakten auf Vordermann. Allerdings ist auch Geduld gefragt.

Mehr Ausstattung - analog und digital

Parallel dazu erweitert VW die Serienausstattung um den großen Bildschirm in der Mittelkonsole, die Becherhalter darunter und einen herausnehmbaren Ladeboden im Kofferraum. Außerdem wird eine neue Software aufgespielt, die künftig Updates per Datenfunk (over the Air) ermöglicht und die Kommunikation zwischen Auto und Ladesäule automatisieren soll.