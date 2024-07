Autotest Typ 52: Der heißeste Oldie, den Audi erst jetzt baute

Dumm nur, dass davon für die Insassen wenig übrig bleibt. Obwohl der Schnellsportwagen ein Luxusauto hätte sein sollen, kauern der Fahrer und seine zwei Begleiter deshalb in einer engen Kabine, in der es hinter einer kurzen Stupsnase nur für eine Sitzreihe reicht. Wie später etwa im McLaren F1 und jetzt wieder im AMG One sitzt der Fahrer daher in der Mitte und die Passagiere nur leicht versetzt links und rechts daneben.