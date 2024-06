Neulinge aufgepasst Tipps für die erste Urlaubsfahrt im Wohnmobil

Generell rät Dekra zu einer entspannten, defensiven Fahrweise, um kritische Situationen zu vermeiden - Hektik ist Gift für die Sicherheit. Also: Genug Zeit für die Fahrt einplanen, in der Regel alle ein bis zwei Stunden eine Pause machen und sich regelmäßig am Steuer abwechseln. Dann wird die Urlaubsfahrt im Wohnmobil entspannt und sicher.