Test 2024 ADAC warnt vor diesen vier Winterreifen – Note „mangelhaft“

So übertreffe der Michelin mit 53 200 km Laufleistung als bester in dieser Disziplin das Modell von Vredestein als schlechtesten Reifen mit 33 400 km bei Weitem. Schlusslicht und der einzige mit „mangelhaft“ bewertete Reifen in dieser Dimension ist laut dem Test der Winrun Winter-max A1 WR22, weil er „bei Nässe kaum Grip bietet und somit zum Sicherheitsrisiko werden kann“.