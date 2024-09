Erstmalig ein Allwetterreifen mit Note "gut" bewertet Test 2024: ADAC warnt vor diesen beiden Ganzjahresreifen – Note „mangelhaft“

Die bekannteste Faustregel zum Reifenwechsel ist dabei die Formulierung „von O bis O“. Damit ist der Zeitraum von Oktober bis Ostern gemeint – also die Monate, in welchen laut Experten Winter- oder Allwetterreifen genutzt werden sollten. Dies gilt auch für Orte, die nicht als ausgewiesene Schneeregionen bekannt sind. Es wird also Zeit, sich über den Reifenwechsel am Auto Gedanken zu machen.