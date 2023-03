Investorentag : Tesla will Preis für E-Autos halbieren

Tesla will Preis für E-Autos halbieren

Tesla-Chef Elon Musk hat deutlich günstigere Elektroautos in Aussicht gestellt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Austin Tesla-Chef Elon Musk nutzt den „Investor Day“ oft für große Produktankündigungen. In diesem Jahr hatte er jedoch wenig Konkretes im Gepäck. Dafür stellte er bei seinen Modellen sinkende Preise in Aussicht.

Das würde ein Modell für 25.000 Dollar näher bringen, das Musk einst in Aussicht gestellt hatte. Tesla hatte in den vergangenen Wochen die Preise für die aktuellen Fahrzeuge zum Teil deutlich gesenkt, was bei Branchenbeobachtern die Frage aufwarf, ob Musk mit Effizienzsteigerungen im Rücken einen Preiskrieg anzettelt. Er betonte bei dem Event, der Preis sei für viele das größte Hindernis, sich ein Tesla-Auto zu kaufen.