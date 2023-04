Verkehr Teils verzögerter Verkauf des Deutschlandtickets

Pünktlich ging das 49-Euro-Ticket dagegen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), dessen Netz auch nach Rheinland-Pfalz hineinragt, an den Start. Beim Verkehrsverbund Region Trier (VRT) startete der Ticketverkauf zwar ebenfalls am 3. April, allerdings können unter 18-Jährige nach Angaben des Verbundes derzeit noch keine Tickets in der VRT-App kaufen.