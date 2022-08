Zum 1. September : Tankrabatt läuft aus: Es wird wieder teurer

Zum 1. September läuft der sogenannte Tankrabatt aus. Die Spritpreise steigen wieder an. Foto: Uwe Lein/dpa

Berlin Wie teuer wird der Sprit? Mit dem Ende des sogenannten Tankrabatts dürften die Preise nun zum Monatsende deutlich steigen. Doch an manchen Zapfsäulen könnte auch danach noch ein Schnäppchen zu machen sein.

Wie schlimm wird es? Viele Autofahrer in Deutschland dürften am Donnerstag (1. September) einen bangen Blick auf die Preistafeln der Tankstellen werfen. Mit dem Ende des sogenannten Tankrabatts droht ein heftiger Anstieg der Literpreise für Benzin und Diesel.

Der Bundesverband freier Tankstellen (BFT) erwartet ein deutliches Plus in den frühen Morgenstunden des 1. Septembers. „Ich gehe davon aus, dass wir da zunächst einen großen Preisaufschlag sehen“, sagte der Verbandsvorsitzende Duraid El Obeid der Deutschen Presse-Agentur. „Im Tagesverlauf und in den kommenden Tagen wird das dann aber sicher wieder etwas abschmelzen, wenn Wettbewerbseffekte einsetzen.“