Gebrauchtwagen-Check Talfahrt beim Tüv: Der Fiat 500 (seit 2007)

In allen Baujahren werden zu häufig Funktionsmängel an Feststell- und Fußbremse diagnostiziert. Ab der zweiten HU sind auch die Scheiben zu oft marode, dann gibt es auch bereits zu häufig Kritik an den Auspuffanlagen. Hinzu kommt Ölverlust in allen Jahrgängen. Letztere Mängel, die auf die E-Version selbstredend nicht zutreffen.