Automobil : Subaru: Diesel weg, Elektro-SUV ab 2022

Friedberg Ruhig ist es um Subaru geworden. Während im vergangenen Jahrzehnt der japanische Allradspezialist hierzulande mit einem schmalen, aber durchaus soliden Zuwachs auf jährlich rund 7500 verkaufte Modelle gekommen ist, sieht es mittlerweile etwas anders aus.

Am aktuellen Beispiel Mitsubishi Space Star sieht man, wie hilfreich ein Kleinwagen als Einstiegsversion sein kann. Heutzutage hält der Subaru Forester mit gut 40 Prozent die Spitzenreiter-Position in der internen Verkaufsstatistik. Er gehört zu den Klassikern in der Modellpalette und wird oft als zuverlässiges Zugpferd eingesetzt. „70 Prozent bestellen ihn mit Anhängerkupplung, das spricht Bände“, meint Dannath. Subaru bietet grundsätzlich alle Fahrzeuge als Allrader an.

Das sieht beim XV anders aus. Das Kompakt-SUV zieht laut Dannath von Anfang an – also schon seit zehn Jahren – Neukunden an und strebt beharrlich den ersten Platz in der internen Verkausfstatistk an. Die aktuelle Hoffnungen ruhen indes auf dem Gelände-Kombi Outback, der noch im Frühjahr in neuer Generation auf den Markt kommt. Damit ist das derzeitige Subaru-Quartett komplett.