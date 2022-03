Steuern, Ölpreis, Herstellung : So kommen die hohen Benzin- und Dieselpreise zustande

Foto: dpa/Wolfram Steinberg 12 Bilder So viel kosten Benzin und Diesel bei unseren europäischen Nachbarn

Service Autofahrer in Deutschland spüren seit Tagen die steigenden Preise an den Tankstellen. Verantwortlich ist vor allem der Krieg in der Ukraine. Doch wie entstehen die Preise für Benzin und Diesel an der Zapfsäule genau?

So teuer wie derzeit war tanken an den Zapfsäulen in Deutschland noch nie. Mehr als zwei Euro für den Liter Diesel oder Benzin schien lange unmöglich. Doch durch den Angriff Russlands auf die Ukraine sind die Preise plötzlich stark angestiegen. Aber wie hängt der Krieg mit den Preisen an der Tankstelle zusammen? Hier spielt vor allem die Erwartungshaltung an den Börsen hinein und das schlägt sich im Preis für Rohöl nieder.

Wie der Preis für Rohöl zustande kommt

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Brent liegt bei 101,16 US-Dollar (15.03.). Dieses Rohöl wird in der Nordsee gefördert. Ein Barrel des amerikanischen Rohöls West Texas Intermediate (WTI) kostet 97,54 US-Dollar (15.03.). Allein der Preis des Rohöls hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da wären zum einen ganz klassisch Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Je mehr Öl benötigt wird, desto höher steigt der Preis.

Dann kommen die Förderkapazitäten hinzu. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) regelt mit den Fördermengen auch den Ölpreis. Ziel der Organisation sind möglichst stabile und hohe Einnahmen für die Mitgliedsländer. Ein zu hoher Ölpreis würde allerdings der Weltwirtschaft schaden und damit den Opec-Ländern ebenfalls. Deshalb kann die Opec durch Erhöhung der Fördermengen auch den Preis wieder drücken.

Ein weiterer Faktor ist der Handel an Rohstoffbörsen. Bei sogenannten Termingeschäften wird eine Öllieferung zu einem bestimmten Preis für einen bestimmten Zeitpunkt vereinbart. Hier handeln auch Anleger, die dadurch auf hohe Gewinne setzen. Das ist mit einer der Hauptgründe für schwankende Ölpreise. Durch einen Krieg wie jetzt in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland könnte es künftig zu Lieferengpässen bei Öl kommen. Deshalb agieren Anleger darauf.

„Investoren sind aktuell bereit, einen geopolitischen Risikoaufschlag zu zahlen“, sagte Gabor Vogel, Rohstoffexperte bei der DZ Bank, kürzlich dem Nachrichtenportal t-online. „Dazu kommen Spekulanten, die sich gegen das Risikoszenario absichern – auch beispielsweise gegen eine weiterhin hohe Inflation.“ Das ist auch der Grund, warum die Aussicht auf Verhandlungserfolge zwischen der Ukraine und Russland oder die Nachricht über Fortschritte bei den Atomverhandlungen mit dem Iran den Ölpreis wieder etwas fallen lassen. Anleger hoffen dabei auf den künftigen Wegfall von Sanktionen und damit auf mehr verfügbares Öl auf dem Weltmarkt.

Wechselkurs beeinflusst Spritpreise

Die Preise für ein Barrel Rohöl der verschiedensten Marken werden auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt. Am 15.03. war ein Euro 1,093 US-Dollar wert. Doch noch Anfang Februar war der Wechselkurs für Euro-Länder deutlich besser. Am 6. Februar 2022 war ein Euro 1,146 US-Dollar wert. Mit einem Euro konnten Sie sich also in den USA deutlich mehr kaufen als jetzt. Da der Ölpreis in Dollar gehandelt wird, müssen Raffinerien und Händler nun entsprechend auch mehr für Öl bezahlen. Das Barrel Brent kostet bei einem Preis von 101,16 US-Dollar derzeit 92,50 Euro, Anfang Februar hätten bei diesem Brent-Kurs nur rund 88 Euro auf der Rechnung für ein Barrel Rohöl gestanden. So beeinflusst allein der Wechselkurus zum Dollar schon deutlich den Ölpreis und damit auch den Preis für Benzin und Diesel an der Tankstelle.

Wie sich der Spritpreis in Deutschland zusammen setzt

Doch an der Tanksäule kommt Benzin und Diesel aus dem Zapfhahn und kein Rohöl. Deshalb kommen noch weitere Kostenfaktoren hinzu. Unter anderem Herstellung, Transport, Lagerung – aber natürlich auch verschiedene Steuern.

Produktbeschaffungskosten

Der Preis für Rohöl schlägt sich beim Spritpreis in den Produktbeschaffungskosten nieder. Im Februar 2022 waren das bei einem Liter Superbenzin laut Wirtschaftsverband Fuels & Energie 59,35 Cent, für Dieselkraftstoff 61,77 Cent.

Deckungsbeitrag

Der Deckungsbeitrag beinhaltet Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb, Beimischung von Biokomponenten und CO2-Aufschlag. Im Februar lag dieser bei 18,26 Cent pro Liter Superbenzin Im Januar noch bei 19,25 Cent.

Energiesteuer bzw. Mineralölsteuer

Die Energiesteuer macht einen großen Anteil an den Spritpreisen aus. Sie beträgt 65,45 Cent pro Liter Superbenzin und 47,04 Cent für den Liter Dieselkraftstoff (Mineralölsteuer). Über die Energiesteuer bekommt der Staat jährlich 38 Milliarden Euro. Verschiedene Steuervergünstigungen sollen dabei umweltfreundliche Energiearten und Verkehrsmittel fördern.

Mehrwertsteuer

Während die Energiesteuer und der CO2-Preis festgelegte Werte sind, ist die Mehrwertsteuer ein relativer Betrag. Je höher die Kosten des Produkts, desto höher die Mehrwertsteuer. Bei einem Liter Superbenzin zahlten Sie mit 19 Prozent Mehrwertsteuer im Februar 28,55 Cent an den Staat.

CO2-Zertifikatehandel

Um den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 zu verringern, wurde der CO2-Zertifikate-Handel eingeführt. Die Kosten, die dafür bei einem Liter Superbenzin an die Verbraucher weitergegeben werden, lagen im Februar bei 7,20 Cent.

Die Steuern machen demnach einen großen Teil an den Preisen an der Zapfsäule aus. Der Anteil der Steuern ist allerdings fix. Preisschwankungen an der Zapfsäule haben demnach nichts mit den Abgaben an den Staat zu tun. Vielmehr sind es die Variablen Anteile wie Ölpreis, Euro/Dollar-Wechselkurs, Kosten und Gewinnmargen der Raffinerien, Mineralölunternehmen und Tankstellen.

War Benzin wirklich noch nie teurer?

Ein Blick auf die Benzin- und Dieselpreisentwicklung zeigt über die Jahre hinweg einen Aufwärtstrend. Doch können absolute Zahlen trügen. Schließlich steigen die Preise in allen Bereichen über die Jahre durch die Inflation und dies tun auch die Nettolöhne, wenn auch nicht immer im gleichen Maßstab. Setzt man also die Benzinpreise ins Verhältnis mit den Nettolöhnen zeigt sich, dass Sie trotz hoher Spritpreise an der Zapfsäule noch nicht so viel ausgeben wie im Jahr 2012.