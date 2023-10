Tipps und Empfehlungen Sparen bei Autoversicherungen: Welche brauche ich?

In der Regel endet das Versicherungsjahr der meisten Verträgen am 31. Dezember. So muss die formlose Kündigung spätestens am 30. November beim Versicherer sein. Es gibt aber auch Sonderkündigungsrechte. Etwa dann, wenn sich der Beitrag ohne vorhandenen Schadenfall erhöht. Das fällt nicht immer sofort auf, wenn zum Beispiel eine neue günstige Schadenfreiheitsklasse den Gesamtbetrag trotz Erhöhung sogar reduziert.