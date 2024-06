Neuauflage So startet BMW die vierte Generation des X3

BMW bereitet eine Neuauflage für seinen Bestseller vor und bringt im Herbst die vierte Generation des X3 in den Handel. In der Form deutlich geglättet und mit viel LED-Licht statt Chrom um die Niere in Szene gesetzt, wahrt der Geländewagen im Format von Mercedes GLC und Audi Q5 weitgehend sein Format. Er wird etwas flacher als früher, streckt sich aber nur um wenige Zentimeter auf 4,76 Meter. Der Radstand bleibt mit 2,87 Metern nahezu unverändert - genau wie die Platzverhältnisse für die fünf Passagiere. Der Kofferraum dagegen legt deutlich zu und fasst nun bestenfalls 570 bis 1700 Liter, teilt BMW weiter mit.