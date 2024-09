Autobahn-Stauprognose So stark nimmt die Staugefahr am Wochenende zu

Machen wir's kurz: Am kommenden Wochenende (27. bis 29. September) droht Stau. Denn mit Sachsen-Anhalt und Thüringen starten zwei Bundesländer in die Herbstferien. Das bringt Reiseverkehr. Die gute Nachricht: So stark wie in den Sommerferien dürfte er nicht werden, schätzt der ADAC. So, nun aber die ausführlichen Details: